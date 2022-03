Ukraina loomaaedade asukaid tapavad nii pommid kui südamevalu

"Sergei Ivanovi jaoks ei olnud armastus loomade vastu ja vastutus nende ees kunagi tühjad sõnad. Tänu Sergeile elasid meie loomad nendes kohutavates tingimustes üle. Ta oli üks neist, kes näitas oma inimlikkust täielikult. Valus ja kibe on kaotada selliseid imelisi inimesi," kirjutab Harkivi külje all paiknev Feldmani Ecopark sotsiaalmeedias, leinates oma töötajat, kes loomi toites hukkus.

Loomaaed lisab, et ekstreemsetes tingimustes ei sure loomad mitte ainult saadud pommitamise, vaid ka südamevalu tagajärjel. Tulejoonel olevad loomad kogevad pidevat stressi, mis avaldab väga negatiivset mõju nende vaimsele tervisele ja käitumisele.

Feldman Ecopargile tõttab appi ka Eesti MTÜ Nähtamatud Loomad. "Olukord on väga kriitiline Loomad on vaja kiiresti evakueerida. Osa neist on praegu vabatahtlike endi juures, osa asutaja Alexander Feldmani kodus. Vaid mõne päevaga on Ukrainast väljas vaja luua keskkond, mida pargis on ligi kümme aastat üles ehitatud," selgitavad nad.