Piraatkass Bill sai uue elu

19. veebruaril 2021 leiti Loksalt mahajäetud koerakuudist elu eest võitlev pisike Bill ja kuigi sada protsenti ei tea keegi, mida ta on oma kolme eluaasta jooksul kogenud, on noormehe helkivasse silmakesse vaadates ilmselge, et ta on pidanud paljuski olema vapper ning vastupidav.



Veterinaarid on olnud heas mõttes üllatunud, kui edukas on olnud kassipoisi paranemine ning kui tublisti on kangelane võidelnud erinevate tervisehädadega.



Tänaseks on Pesaleidja teinud kõik, mis nende võimuses, ning Bill on lõpuks vabanenud suurematest vaevadest. Lõualuu operatsioon läks edukalt, nohu on märgatavalt taandunud ning üllatuseks oli keskkõrva operatsiooni vaja (algse kompuutertomograafia andmetel tuvastatud kahepoolne keskkõrvapõletik) ainult ühele kõrvale, kuna teine oli põletikust ise tühjaks jooksnud ning vaevused kadunud.

"Oleme kindlad, et armastus ja hool mida kassike on saanud, on selles paljuski kaasa aidanud. Isegi hambad said noormehel korda tehtud ning Billi on tänaseks igati vuntsitud poiss!" rõõmustavad vabatahtlikud.



Kogu selle teekonna seljatamiseks on vaja tasuda veel Billi raviarved ning selleks palume lugejate abi ! Palun aita piraatkassil tõmmata ametlikult kriips peale möödunud väljakutsetele ning alustada enda imelist uut elu!



Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/



Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun “Billi"!



PS! Annetustest saadud raha kasutatakse 100%-liselt kodutute loomade abistamiseks.