Loomi tapetakse siiani ilu nimel, julmad katsed jätkuvad

11. märtsil möödus 9 aastat loomadel testitud kosmeetikatoodete müüki keelava seaduse vastuvõtmisest Euroopa Liidus. Aastapäev ei anna nii rahvusvahelistele loomakaitseorganisatsioonidele kui ka loomade eestkoste organisatsioonile Loomus põhjust rõõmustada, sest uued kemikaalide eeskirjad muudavad keelu mõttetuks ja põhjustavad loomade jätkuvat tapmist ilu nimel. “Euroopa juhid toovad sageli esile, kui murrangulised ja eeskujuks kogu maailmale on ELi kosmeetikatoodete loomkatsete keelud,” on öelnud Cruelty Free Europe'i avalike suhete direktor Kerry Postlewhite. „Aga kahjuks nõuavad regulatsioonid kosmeetikatoodete koostisainete osas üha rohkem loomkatseid," lisab ta.

Loomuse julmusevaba ilu projektijuht Grete Millner selgitas: “Tundevõimeliste olendite kosmeetikatööstuse katsetes kasutamine pole aktsepteeritav. Meil on olemas alternatiivid kosmeetikatoodete ohutuse julmusevabaks testimiseks. Paljudel meist on kodus lemmikud - vaadates nende silmadesse, ei lubaks me kunagi nende peal teha selliseid julmi katseid, nagu tehakse laboriloomadel. Lõpetame selle julmuse!”