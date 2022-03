TAHAKS KOJU | Aia külge ketti jäetud Mona armastab vaatamata kõigele inimese lähedust

Mona on pigem nooremapoolne saksa lambakoera meenutav koerapreili. Tema elu ei ole olnud kerge. Ühel vihmasel ja külmal ööl sidus kellegi kuri käsi selle armsa koera võõra aia külge ja hülgas ta.

Varjupaika saabudes selgus, et Mona tervislik seisund ei ole kiita - tal avastati emakapõletik ning piimanäärme kasvajad. Tänu kiirele sekkumisele on Mona tänaseks läbi teinud vajalikud operatsioonid, ilusasti taastunud ja tunneb end hästi. Vaatamata kõigele läbielatule, ei ole Mona usaldust inimese vastu kaotanud. Ta on ääretult sõbralik ja kuulekas koer, kes armastab üle kõige inimese lähedust.