USA organisatsioon annetas loomakaitse seltsile Ukraina loomade aitamiseks suure summa

„Peame arvestama, et Ukrainast kodutute loomade toomine võib olla ohtlik nii meie loomadele kui ka inimestele. Eestisse otse ei ole lubatud Ukrainast loomi tuua, kuna siin puuduvad korralikud võimalused karantiiniks. Nende loomade viimine meie varjupaikadesse või loomakliinikutesse seab ohtu meie loomade tervise. Seetõttu otsime koos leedukatega hetkel variante loomade vaktsineerimiseks ja muude vajalike toimingute tegemiseks Ukrainas või kohta mõnes Euroopa riigis, kus on võimalik loomi hoida nõuetele vastavas karantiinis vähemalt 4 kuud. Lisaks uurime, millistesse riikidesse on võimalik need loomad pärast karantiini edasi saata uusi kodusid ootama. Selle kõige juures peame suutma analüüsida, millal seesugune loomade traumeerimine on üldse vajalik ehk ainukene lahendus. Ameeriklaste annetus on kindlasti meile suureks abiks, et see kõik ära teha,” lisas Karurahu.