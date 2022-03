Kas teadsid? Steriliseerimine ja kastreerimine pikendab lemmiklooma eluiga

Steriliseeritud/kastreeritud kasside ja koerte keskmine eluiga on tõendatavalt pikem kui neutraliseerimata lemmikloomade eluiga. Banfield Pet Hospital analüüsis 2,2 miljonit koera ja 460 000 kassi. Uuringu tulemusel järeldati, et:

-kastreeritud koerad elavad 18% kauem kui kastreerimata;

- steriliseeritud koerad elavad 23% kauem kui steriliseerimata;

-steriliseeritud kassid elavad 39% kauem kui steriliseerimata;

-kastreeritud kassid elavad 62% kauem kui kastreerimata.



Millest võib see tuleneda?