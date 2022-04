Flora on imearmas kassike, kes ihkab sooja kodu ja ustavat peremehe paid. Ta naudib väga inimeste lähedust. Esmalt toksab ta sind veidi arglikult ja aupaklikult ninaga. Siis, kui on aga kätte saanud oma esimesed paid, satub ta neist lausa sõltuvusse ja sooviks neid aina rohkem. Veel meeldivad Florale inimeste seljakotid, millel on nii vahva peal püherdada ja nende sisemust uudistada.