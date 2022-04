Loodustalgute keskmes on tänavu mudakonn

„Harilik mudakonn enam nii harilik meie looduses pole. Liiki ohustab märgalade ja väikeveekogude vähesus, veekvaliteedi langus ja ka maastikumuutused. Kui pole piisavalt mosaiiksust põllulappide, aiamaade, metsatukkade ja niitude näol siis toitumisalad kaovad, elupaigad isoleeruvad ja mudakonni jääbki järjest vähemaks,“ ütles zooloog ja kahepaiksete uurija Riinu Rannap. Paraku on viimaste kümnete aastate jooksul mudakonnade arvukus Eestis kõvasti langenud. Mudakonnadel algab peagi sigimisaeg. See tähendab, et sigimispaikade ligidal võib kuulda isaste koputuse laadset häält, mida mudakonn ainsana Eesti kahepaiksetest teeb vee all. „Peagi toimuvatel mudakonnaretkedel lähemegi mudakonna eriskummalisi hääli kuulama,” lisas Rannap.