Ühel hetkel polnud isegi silmi näha: vapper Enzo peab võitlust kurja nahahaigusega

Loomulikult jõudis ta koheselt kliinikusse. Tõtt-öelda on ta käinud kokku vist neljas erinevas kliinikus. Sealhulgas otseloomulikult eriarstid nahaarstide näol, sest ta vajas spetsialiseerunud inimese pilku ja teadmisi. Paraku olid olenevalt ajast proovid ja analüüsid erinevad ja algne info oli, et nahaseen see kindlasti ei ole ning kardeti allergiat ja seda arvamust kinnitas ka see, kui ühel hommikul oli Enzo nägu nii paistes, et tema silmi enam näha ei olnud.



Zyrtec on teinud oma tööd ning alandanud paistetust märgatavalt. Aeg on läinud edasi ning teise nahaarst pani siiski diagnoosiks nahaseene. "Me ei ole iial nii kohutavat vormi ja vohamist sellest näinud ja meil on nii siiralt südamest kahju, et Enzo peab midagi sellist üldse läbi elama," tunnistavad vabatahtlikud.