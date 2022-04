Märkamata jäänud puuk võib koera elu ohtu seada: kuidas lemmikut kaitsta?

Kevade saabudes hakkavad puugid ärkama ja see tuletab meile meelde, et on aeg end vaktsineerida, aga ka oma lemmikloomade eest hoolt kanda. Puugid võivad loomadele edasi kanda tõsiseid haigusi, näiteks babesioosi. Kahjuks võib märkamata jäänud puuk seada teie lemmiklooma koguni surmaohtu. KIKA loomaarst Rasa Bičiulaitienė annab nõu, kuidas kaitsta oma lemmikloomi puukide ja nende põhjustatud haiguste eest