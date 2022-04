Eestlased ostavad hulgi kokku Ukraina loomaaia pileteid, teadmata kas sinna pääsevad

Ta ei oskagi nimetada, kui palju pileteid nad mehega kahepeale kokku on ostnud. Peamine on hea eesmärk.

"See oli ka kohe peale uudist, et loomaaed on ohus, võib rakettidega pihta saada või oli juba isegi natuke saanud. Praktiliste põhjuste – loomadel on vaja süüa – kõrval oli meile väga oluline võimalus kujutleda Ukrainaga seoses midagi helget: kuidas sõda saab läbi ja siis vaat et minnakse suure eestlaste seltskonnaga Ukrainasse loomaaeda. Nii mõtlemine tekitab lootust," selgitas ta.

Mõkolajevi loomaaed on üks kolmest suuremast loomaaiast Ukrainas. Ehkki see asub sõjakoldes, ei peeta loomade evakueerimist otstarbekaks, kuna nad on niigi plahvatustest äärmiselt frustreeritud ega ole teada, kuidas nad transpordi üle elaksid. Sõja teisest päevast alates on loomaaed olnud suletud, kuid jätkab piletimüüki, et oma asukaid, kellest suur osa on kantud Punasesse Raamatusse, elus hoida.