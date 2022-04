Tallinna loomaaia naaritsad suundusid laia maailma

Euroopa naarits (Mustela lutreola) on Maailma Looduskaitseliidu Punases Raamatus üles tähendatud kui äärmiselt ohustatud liik – liik, kes on vahetus väljasuremise ohus. Looduses on teda üliväikeste kokku kuivavate gruppidena veel ainult Hispaanias, Prantsusmaal, Rumeenias ja Venemaal. Ainuke loodusesse tagasi viidud asurkond elab Eestis Hiiumaal.