Polnudki väärkoheldud, vaid rauk: loomakaitsjateni jõudis Eesti vanima hobuse juhtum

Algselt üsna murelikuks tegev teavitus osutus imestama panevaks leiuks. Vihjes kirjeldatud hobuse puhul on tegemist Eesti ühe vanima hobusega, kes on 36-aastane. Loom ei ole alatoidetud, vaid tema keha on oma kõrge ea tõttu kehvas konditsioonis. Hobusel ei ole hetkel tõsiseid terviseprobleeme.

Kuna kabjaline on oma ea kohta üsna kõbus, hea isuga ning suudab iseseisvalt liikuda, siis ei näe loomapidaja hetkel põhjust hobuse eutaneerimiseks. Küll aga on omanik teadlik, et olukord võib väga kiiresti muutuda ning kui hobuse heaolu ei ole enam võimalik tagada, siis tuleb loomale lubada halastussurm.

PTA küsis veterinaararsti hinnangut, kes vajadusel käib pere hobuseid ravimas. Tegemist on hobuste meditsiinile spetsialiseerunud loomaarstiga. Veterinaar on teadlik peetavate hobuste üldisest seisukorrast ja tervisest ning ka tema hinnangul on hobustele tagatud head pidamistingimused. Kokku peetakse kümmet hobust, kes päevasel ajal viibivad koplis, öösel tallis. Hobustele on tagatud piisavalt kvaliteetset heina ning samuti antakse lisasööta, müslit ja mineraale.

“Vahel inimesed ei julge teatada halvasti koheldud loomast, kuna arvatakse, et ise hinnatakse olukorda valesti. Tavainimene ei pea oskama hinnata, kas tegu on päriselt sekkumist vajava juhtumiga. Teavitamisega teete kindlaks, kas loom päriselt vajab abi ning nii võite päästa looma elu,” sõnas ELS turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank.

Kui looma heaolu tekitab muret, siis:

filmi või pildista toimuvat; kirjuta info@loomakaitse.ee või helista 526 7117 esita vihje PTA-le vihje@pta.agri.ee või helista 605 4750.