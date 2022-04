Marutaudioht kasvab, lemmikloomad tuleb kindlasti vaktsineerida

Marutaud on endiselt väga levinud näiteks Venemaal, kust haigus võib Eestisse jõuda nakatunud loomaga. Samuti tuvastatakse haigust Ukrainast, kust saabuvad meile sõjapõgenikega kaasas olevad lemmikloomad, kes läbivad PTA poolse tervisekontrolli ja vajadusel vaktsineeritakse marutaudi vastu.

Kevade saabudes ja soojade ilmadega hakkab suurenema loomade liikumine. Selleks, et loomad oleksid kaitstud vähimagi ohu eest ning neil oleks turvaline lisaks Eestimaal liikumisele ka reisida, siis on oluline, et teostatud oleksid kõik vaktsineerimised. Loomaomanikena on meil oluline teada, et Eestis on lemmikloomade marutaudivastane vaktsineerimine kohustuslik.

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on inimeste ohutunne seoses meie riigi marutaudivaba staatusega langenud. „Eesti kõige raskem marutaudialane olukord oli 2003. aastal, mil marutaud diagnoositi surma põhjusena 813 loomal. Viimane inimene suri marutõppe 1986. aastal. Oleme pika ja kuluka tegevuse tulemusena suutnud selle surmava haiguse riigist välja tõrjuda ja olla marutaudi vaba maa juba üle kümne aasta. Seega on tekkinud ekslik tunne, et ohtu enam ei ole. Samas on idapiiri taga taud üsna laialt levinud ja võib siia jõuda. Seetõttu tuleb end ja oma lemmikuid kaitsta“ kirjeldas Kalda.

Eestis on erinevatele registritele ja uuringutele tuginedes hinnanguliselt üle 230 000 lemmiklooma, kellest suur osa on vaktsineerimata. „Väga oluline on, et kõik Eesti koerad ja kassid oleksid vaktsineeritud marutaudi vastu. See aitab vältida juhuse läbi nakatumist nii kokkupuutel võimaliku viirust kandva metsloomaga kui ka marutaudist tabandunud riikides reisil käies,“ selgitas Kalda.

Marutõve viirusega võib nakatuda ka inimene. Marutõbi levib haigete loomade hammustuse või süljega. Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Irina Filippova sõnul paljuneb viirus hammustuse kohal ja liigub mööda närvtüvesid seljaajju ning peaajju. Haigusnähud ilmnevad kiiremini näo- ja kaelapiirkonna ning käte vigastuste korral. „Kiire haava puhastamine ja vaktsineerimine esimeste puremisjärgsete tundide jooksul annab võimaluse ennetada haiguse teket ja selle lõppemist surmaga,“ sõnas ta.