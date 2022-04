Tänavused esimesed kiskjakahjud tuvastatud: konflikti karude ja huntidega saab inimene ise ennetada

Hõlpsasti kättesaadav toit meelitab metsloomi inimese lähedusse. Nii on sellelgi aastal juba aset leidnud esimesed juhtumid, kus karu on käinud mõne mesila kallal või hunt leidnud kerge kõhutäie kaitseta lambakarjast.



Rüüstetöö tagajärjega tegelemise asemel on mõistlik võimalikke probleeme ennetada. „Et karul ei oleks lihtne mesitarusid lõhkuda ja hunt ei kipuks loomakarja murdma, soovitame tarude ja karjamaade ümber paigaldada korralikud elektrikarjusega kiskjatõrjeaiad. Need annavad kiskjatele selge sõnumi, et see vara kuulub kellelegi teisele ja neil ei ole sealt kerget kõhutäit loota. Nii ei kujune aja jooksul ka lihtsa saagiga harjuvaid nuhtlusisendeid,“ ütles Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.



Kiskjakahjude ennetamiseks tehtud kulutusi hüvitab Keskkonnaamet kuni 50% ulatuses. Selleks soovitab Keskkonnaamet mesinikel ja loomaomanikel esitada taotluse .



Eelmisel aastal riigile teada antud kiskjakahjude juhtumite eest hüvitab Keskkonnaamet kahjustusi kokku vähemalt 302 025 euro ulatuses, sellest 222 717 eurot makstakse karukahjude ja 79 212 eurot eelmisel aastal tekkinud hundikahjude leevendamiseks. Ilvesega tekkis karjakasvatajatel konflikte väga vähe.



Mesinikele korvatud karukahjude summad on võrreldes paari eelmise aastaga suurenenud. Enim teatati ametile mesitarude rüüstamistest Harju, Põlva, Valga ja Viljandi maakonna mesilates. Lisaks mesitarude rüüstamisele murdsid karud Harjumaal vähemalt 27 lammast ja Lääne-Virumaal ühe vasika.



Hundikahjude eest on hüvitiste taotlused võrreldes varasemate aastatega oluliselt vähenenud. Kõige enam makstakse hundikahju hüvitisi Rapla, Viljandi ja Järva maakonna lambakasvatajatele. Lisaks lammastele said möödunud aastal hundi saagiks vähemalt 22 vasikat, 4 kodukitse, 3 koera ja üks poni.