Ehmatus Balti jaama turul: koera käpp takerdus travelaatori vahele

Balti jaama turu tegevjuht Sander Hage vaatas täna üle turvakaamera salvestuse ja tunnistas, et õnnetus leidis tõepoolest aset. "Vahetult enne sõidu lõpufaasi astus koer kõrvale ja jäi karvupidi kammplaadi vahele. Punane stopp-nupp oli küll perenaisel käeulatuses, aga ilmselt oli ta väga endast väljas. Salvestuselt on näha, kuidas rahvas ja turvamehed talle kohe appi tormavad."

Ta lisas, et kaamerapildi järgi koer siiski eluohtlikke vigastusi ei saanud. "Väga loodan, et temaga saab kõik korda. Kui omanik tahab meid kohtusse kaevata, siis on see muidugi tema õigus, aga tegelikult on tegemist koeraomaniku enda vastutusega. Olen ise samuti koeraomanik ja kui vaja, siis võtan ka oma 30-kilose sülle," lausus ta.