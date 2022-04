Loomakaitsjad kutsuvad Maa päeva puhul võitlema kahvliga kliimamuutuste vastu

Loomade kasvatamine ja söömine on ülemaailmse kliimakriisi üks peamisi tegureid. On arvutatud, et veganiks hakkamine võib toiduga seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada poole võrra. Seetõttu on veganiks hakkamine üks lihtsamaid ja tõhusamaid viise, kuidas võidelda kliimamuutustega ja anda oma panus planeedi hoidmisesse.

Kampaania projektijuht Sanne Org selgitab, et toidujulgeolek on süvenevas keskkonnakriisis järjest olulisem. Intensiivne loomakasvatus kasutab ära umbes kolmandiku maailma kogu teraviljast ja ligi 75% sojast ning see näitab tema sõnul, et tegu pole jätkusuutliku mudeliga. “Loomadele teravilja ja soja söötmine ning alles seejärel nende liha ja piima tarbimine ei ole ei energia, valgu ega maakasutuse pealt mõistlik. Kaun- ja teraviljad annavad hektari kohta rohkem seeditavat valku kui loomset päritolu toit, soja annab hektari kohta lausa kuni 15 korda enam valku,” lisab Org.



Kampaania kestab 2023. aasta lõpuni ja selle jooksuvad toimuvad kohtumised, õpitoad, matkad ja filmiõhtud. Korraldajad kutsuvad osalejaid endale teadvustama oma toiduvalikute keskkonnamõju ja seejärel muutma oma tarbimist kliimasõbralikumaks. Tänapäeval on üksikisikutel kahvliga kliimamuutuste vastu astuda lihtsam kui kunagi varem.