Mida teha, kui kass läheb kaduma?

Kassisõber oma kogemusest:

Kui sul on mitu kassi ja nad saavad oma vahel väga hästi läbi, võid õhtusele otsimisele ka teise kiisu (muidugi rihmaga) kaasa võtta, sest loomad tajuvad üksteist väga hästi, ning tundes ära üksteise lõhna, hääle, võib see samuti meelitada kadunud kiisu peidust välja. Mul on olnud selline olukord, ja lisaks minu kutsumisele, kutsus kadunud kiisut ka kaasa võetud kass. See muidugi eeldab väga sooje suhteid kasside vahel.