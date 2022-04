TAHAKS KOJU | Kass Kittu oskab olla ka koera eest

Kittu on noor emane kass, kes oskab koera kombel pai küsida. Nimelt on tal keskmisest suurem koon, millega ta armastab koera kombel inimese käe vastu tonksata, et pai saada.

Kittu on muidu üleni süsimusta kasukaga, aga ühe külje peal on tal mõned valged karvad, nagu oleks värske värvi vastu läinud. Ta on tore ja sõbralik kodukass, kes jõudis Loomade heaolu keskusesse omaniku hooldekodusse sattumise tõttu. Teda heidutavad natuke teised kassid ja ta hoiab seetõttu omaette. Inimesega on ta igati sõber ja naudib kõrva tagant sügamist.