6 ohumärki, kuidas ära tunda ebaeetiline lemmiklooma müüja

Sobiva lemmiklooma leidmiseks on palju variante - loomapoed, kuulutused internetiportaalides, ajalehed, varjupaigad, heategevusorganisatsioonid, laadad jne. Kahjuks kõigi pakkujate puhul ei saa olla kindel lemmiku heas tervises või isegi pakutava looma olemasolus.

“Ebaeetilised müüjad on salakavalad ja võivad manipuleerida looma ostma. Nad leiavad igale ohumärgile seletuse ja ise olles kannatamatu uue pereliikme koju toomiseks, ratsionaliseerid vabandused enda jaoks. Kõikidel pahatahtlikel müüjatel on läbivad ohumärgid, mille märkamisel tuleks tehing pooleli jätta ning pöörduda loomakaitseorganisatsiooni või Põllumajandus- ja Toiduameti poole,” sõnas ELS otseabistamisejuht Elis Järvsoo.

1.LOOMAGA EI OLE VÕIMALIK EELNEVALT TUTVUDA

Eestis tegutsevad petturid, kes panevad okidokisse või sotsiaalmeediasse võõra koera pildi, andes looma kohta väga vähe informatsiooni. Kui ostja avaldab soovi tutvuda loomaga, siis müüja leiab palju erinevaid vabandusi: ei ole aega, loom asub teises elupaigas, loom on välismaal. Igal juhul tuleks loomaga ennem tutvuda või nõuda näiteks videokõnet. Keeldudes on selgelt aru saada, et tegemist on petturiga või loomadel on väga halvad elamistingimused.

LOOM ON MÄRGATAVALT HAIGE

Looma külastades tuleb tähelepanu pöörata välimisele tervisele. Kui lemmik lonkab, sügab tihti ennast, silmad nõretavad tugevalt, karv on pulstunud või ebaloomulikult krässus, nahk punetab või kestendab, loom on ülekaaluline, siis ei ole loomaga kindlasti kõik korras. Looma tervislik seisund näitab, kuidas ja kui palju on looma eest hoolitsetud. Kuigi on suur tahtmine abitu loom sellest olukorrast päästa, siis sellise tegevuse lõpetamiseks tuleb teha loomadest pilte ning teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit.

LOOMAGA EI OLE KÄIDUD ARSTI JUURES VÕI PUUDUB VAKTSINEERIMISTUNNISTUS