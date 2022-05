Mida koer saba liputades öelda tahab?

Koertele omase kiire liikumise tõttu pole saba liputamise erinevust aga tavalisel vaatluse võimalik märgata. "Pärast selle avastamist, vaatan ma iga vastu tulevat koera, aga mulje on, et seda on raske väljaspool laboratooriumit kontrollida," ütleb Trieste ülikooli psühholoog Giorgio Vallortigara. Tema hinnangul võiks meetodit kasutada aga loomakaitses, et hinnata koerte meeleolu.