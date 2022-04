Vetikaid täis ja puitkastis kinni: kilpkonna tervis sai hoolimatus kodus kõva löögi

"Kilpkonn jõudis minu hoole alla peale teadet, et üks tore noor neiu päästis loomakese koledatest tingimustest, kus ta pidi elama pisikeses ja räpases puitkastis, ei saanud liikuda ja süüa sai vaid korra nädalas," kirjeldab Marika Loomade Kodu perenaine Marika Nekljudova sotsiaalmeedias.

"Esimese asjana viisime looma veterinaari juurde. Selgus, et tegemist on emase loomaga. Kilpkonnal olid kilbi peale vohama hakanud vetikad ja bakterid, esines kinni jäänud kihte, mida loomaarst ka eemaldas ning käskis kilpi iga päev puhastada joodilahusega," meenutab Marika. "Konnake oli ka tugevalt ülekaaluline, mis oli tingitud ilmselt vähesest liikumisest ja valest toitumisest – loomale pakuti toorest liha, mis ei ole tema neerude jaoks sugugi tervislik."

Ta paneb inimestele südamele, et sedasorti loomad vajavad väga erilisi elutingimusi. Eelkõige õiget õhu- ja veetemperatuuri, väga suurt akvaariumit saarega, nad peavad saama liikuda ka väljaspool akvaariumit.

"Kuna minul ei olnud võimalik talle suurt akvaariumit pakkuda, pidi ta elama selles samas, mis temaga kaasa tuli. Mis tähendas seda, et vett pidin vahetama iga päev, kuna väikeses akvaariumis vesi läheb uduseks väga kiiresti – loom sööb vees, roojab ka vette. Iga päev pesin ka kogu akvaariumit koos sisu ja kividega, " räägib Marika.

See tähendas tema jaoks igapäevast raske klaasist akvaariumi tassimist toast vannituppa ja tagasi, vee soojuse jälgimist ning regulaarselt soojendamist. "Jälgisin päeva pikkust – nende loomade puhul peab see olema 12 tundi, ehk siis tuleb jälgida, millal peab lambi välja lülitama. Teine ja mugavam variant on taimeriga pistikud."