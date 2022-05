Ehitustööd sundisid rebast kutsikaid hülgama

Ulatuslike talgutööde käigus leiti lauahunniku alt pesakond emata rebasekutsikaid. "Taluõuel käis vilgas töö, suured traktorid ja saed lärmasid, muusika mängis ja 30 inimest sagisid ringi," kirjeldab ühing, kellele kutsikatest teada anti. "Kahjuks kipub liiga sageli olema nii, et metsloomapoegi näpitakse juba enne, kui abi otsitakse. Nii oli ka seekord. Olgugi, et inimene pidas neid kassipoegadeks - ka neid ei oleks olnud vaja katsuda. Inimese lõhn, rääkimata veel parfüümist, on emmele ilmselge ohumärk!"