Hoolikalt tervisehäda varjanud Amadeus palub abi kliinikuarve maksmisel

Amadeus on ise üks ülevoolavalt positiivne ja sõbralik kiisu, aga tervise poolest on tema algus MTÜs olnud pehmelt öeldes konarlik.



Algusnädalatel Pesaleidja kassitoas sai sõbralikust Amadeusist õnnetu Amadeus ja ta lõpetas söömise. Nii kaotas ta ühe nädalaga kaalus lausa pool kilo. See on ühe 4-kilose kiisu jaoks väga palju ja liiga lühikese aja jooksul. Kõige hullema vältimiseks pidi Amadeus kiisude haiglasse minema, kus teda turgutati ja ravimite abil ta söögiisu tõsteti.

Amadeus lasti seejärjel tagasi "kodusele" ravile. Aga kassituba pole ju päriselt kodu. Nii istus Amadeus mitu nädalat puuris, kus talle taastumiseks vajalikku eritoitu anti ning jälgiti kullipilgul, et ta ikka sööks. Selge oli see, et Amadeusel on hoiukodu vaja.



Nii koliski Amadeus oma praegusesse hoiukodusse. Kuigi esimestel päevadel oli Amadeus väga õnnelik - muudkui jooksis ringi ja sõtkus pehmeid tekke suure nurru saatel, avastas hoiukodu, et Amadeus lonkab.

Hoiukodu käis Amadeusiga mitme arsti juures enne, kui kiisude ortopeed märkas, et kuigi luud ja kondid on õnneks terved, oli tal kand paistes. Lähemal vaatlusel oli tema kannas vedelik ja põletik. Arst arvas, et ilmselt oli ta mõne teise kassi käest küünega saanud. Kogemus ütleb aga, et kassid näitavad valu või kehva enesetunnet välja alles siis kui juba suur häda käes on.

Kuna Amadeus peitis oma muret meie eest väga oskuslikult, siis ei teagi me, kui kaua tal tegelikult valus oli olnud. Nüüd saab Amadeus valuvaigistit ja antibiootikume ja tunneb ennast kohe palju paremini. Hoiukodu ütleb, et oleks nagu mingi teine kass - täielik päikesekiir.



Nii õnnelikud kui vabatahtlikud ka Amadeusi üle ei ole, varjutab nende rõõmu suur mure. Kuigi Amadeus sai päästetud ja ravi läks nii hästi, kui üldse sai minna, jäävad neile tasuda tema suured raviarved. Jah, need ei ole nii hirmsuured, kui mõnel teisel kassil Pesaleidjas, aga need olid Amadeusile kõige olulisemad 321.60 eurot tema elus. Ilma selle ravita teda ilmselt enam ei oleks. "Aita meil tasuda Amadeuse raviarved, et me saaksime ka järgmiste kiisude elutähtsa ravi eest tasuda!," paluvad Pesaleidja vabatahtlikud.



Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/

Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun “Amadeus"!

PS! Annetustest saadud raha kasutatakse 100%-liselt kodutute loomade abistamiseks.