Vene sõdurid tapsid varjupaiga loomadele süüa toimetanud neiu

Anastasija Jalanskaja oli 26-aastane ukrainlanna ja loomaarmastaja. Kahjuks on noorest varjupaiga vabatahtlikust saanud järgmine Putini jõhkra sõja ohver Ukrainas. Kui Vene väed tungisid Jalanskaja kodulinna Butšasse, jäid noore naise toita varjupaiga lemmikloomad, kelle omanikud olid põgenenud. "Ma palusin tal olla eriti ettevaatlik rääkisime ka evakueerumisest, kuid ta polnud nõus," ütles noore naise abikaasa Jevgen Jalanskõi The New York Postile.