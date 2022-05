Teeme selgeks: mida koerad unes näevad?

Huntidelt pärit valveinstinkt ei luba koertel enamasti sügavasse unne suikuda. Nende kuulmis- ja haistmismeel äratab nad kohe, kui miski tähelepanu peaks püüdma. Entsefalogrammi abil läbi viidud uuringud näitavad aga, et koerte ajulained ja unefaasid on üsna sarnased inimeste omadele. Nii loovad nemadki unenägudes oma reaalsuse.

Olete kindlasti märganud, kuidas koerad tukkudes häälitsevad, spontaanseid liigutusi teevad või keele suust välja ajavad. Nii tulevad neile unenägudes meelde peamiselt kogetud päevasündmused: pikem jalutuskäik, müramine või hea toidu lõhn. Igal juhul on tähtsaimad muljed seotud peremehe lähedusega. Kui magamise ajal liiguvad käpad, on tõenäoliselt tegu meenutusega mõnest koos mängitud episoodist.

Kurioossel kombel näevad kutsikad ja väikesekasvulised koerad und sagedamini kui nende vanemad ja suuremad liigikaaslased. Samuti on nende sügava REM-une faas pikem. Kutsikate puhul on see seletatav asjaoluga, et nende aju vajab muljete töötlemiseks ja kogemuste omandamiseks rohkem aega.