Kui tihti hooldada lemmiku karva? Millised hügieenitarbed talle sobivad? Eksperdid vastavad!

Lemmiklooma õige hügieen on tema hoolitsetud välimuse lahutamatu osa, kuid see on äärmiselt tähtis ka lemmiklooma tervisele. Statistika näitab, et enam kui 80% üle kolmeaastastest koertest kannatavad igemehaiguste all ning nahahaigused on samuti väga levinud.