Järvamaa kennelist põgenes haruldane huntkoer

10 ja poole aastane Hehewuti nimeline koer kaevas end välja oma aedikust ajal, kui pererahvas Tallinnas oli. "Kunagi varem pole ta nii käitunud, aga nüüd otsustas, et läheb minema," nentis koera perenaine, kellel on neli sama tõugu koera. Hehewuti on neist vanim.

Kuna huntkoerad on vastupidavad ja suutelised pikki vahemaid läbima, ei oska pererahvas teda kuskilt otsida. Hiljuti oli teda nähtud Ageri külas, kodust 13 kilomeetrit eemal. "Keeruline on see, et hundile sarnaselt liiguvad need koerad mitte maantee ääres, vaid mets on nende kodu," selgitas perenaine. Hundilik välimus võib koera elu ekstreemjuhul isegi ohtu seada, kui inimesed teda oma kodu lähedal märkama peaksid.