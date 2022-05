TAHAKS KOJU | Täp on sõbrustamises teinud hiiglasliku arenguhüppe

Täp on üks tõeliselt armas ja rahulik triibik, kes leiti paari aasta eest Piritalt, kus ta elas tänavakassi elu. Nagu metsikud kassid ikka, siis kartis ka tema varjupaika jõudes paaniliselt kõiki inimesi ning kõike ümbritsevat. Nüüdseks on Täp teinud väga suure arengu - ta on kõikide teiste varjupaiga neljakäpalistega suureks sõbraks saanud ja ka inimesed ei tundu talle enam nii hirmsad.

Need edusammud näitavad, et kassipreilist võib saada täiesti sotsiaalne kodukass; ta vajab lihtsalt seda õiget inimest, kes oleks valmis talle aega pühendama, et ta saaks õppida inimesi usaldama.

Täpi kassitoas külastades tuleb varuda palju kannatlikkust ja aega ning võib juhtuda, et see arglik triibik tuleb uut külalist isegi ettevaatlikult nuusutama. Talle juba tuttavad inimesed saavad Täpile ehk isegi ühe kiire pai teha. Täp on kiibistatud, vaktsineeritud, saanud parasiitide vastase tõrje ja steriliseeritud.

Kui soovid Täpiga Varjupaikade MTÜ Tallinna loomade varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus tema profiilil: https://varjupaik.ee/loomad/67338