Murtud sääreluuga Härra Mõmmikul tuleb uuesti käima õppida

Härra Mõmmik saabus Pesaleidja hoole alla 2022. aasta veebruaris Viljandi varjupaigast. Suur isane triibik lasti kohe enda uute valdustega tutvuma suurde vabapidamistuppa. Kuid juba järgmisel päeval Mõmmik lonkas ja pidi puuri rahulikule režiimile minema. Sellel hetkel ei osanud vabatahtlikud aimatagi, millist traagilist tervisemuret Mõmmik varjab.



Härra Mõmmiku lonkamine läks iga päevaga järjest hullemaks kuni lõpuks ta lihtsalt lohistas tagakäppasid järgi Loomulikult sai ta valuvaigistit, aga keegi ei kujuta ettegi, kui ebamugav ja valus tal võis oli. Õnneks saadi samasse nädalasse kliinikuaeg.



Röntgen näitas, et Mõmmiku sääreluu oli täiest pooleks läinud. See on endiselt meile müsteerium, kuidas tal nii õnnestus teha, aga Mõmmik on suur 7+ kilo kass - ju ta siis hüppas ja kukkus valesti, aga diagnoos oli ehmatav. Polnud enam aega oodata Härra läks juba järgmisel päeval operatsioonile, mis osutus väga edukaks. Kuid nüüd on käimas väga pikk ja kulukas taastumisprotsess.



Iga kuu käib kass ortopeedi juures, et näha kuidas luu kokku on kasvanud ja äkki juba õnnestub mõned tugipoldid ka eemaldada. Seni ei ole see veel õnnestunud. Väikesed arved teevad lõpuks suure kokku ja võimalik, et tuleb arvestada enam kui 1500 euroga.. "Kuid ükskõik kui suurtest summadest me räägime, siis tervis on hindamatu väärtusega ja kui meil õnnestub Mõmmikut aidata, siis teeme seda nii kaua kuni ta uuesti korralikult käima õpib," kinnitavad vabatahtlikud.



Kui ka Sina soovid aidata Härra Mõmmikul uuesti korralikult käima õppida, siis saad seda teha järgmiselt:



Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil

https://www.pesaleidja.ee/anneta/



Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun “MÕMMIK"!

PS! Annetustest saadud raha kasutatakse 100%-liselt kodutute loomade abistamiseks