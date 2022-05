VIDEO | Harjumaa hobitalus tuli ilmale haruldane lambatall

Iti ja jäär Möku talleke sai nimeks Mari. Iti järeltulijad on seni kõik olnud emased ja Mari jätkas nüüdki sama traditsiooni. Kokku on samas hobitalus viis sama tõugu lammast. Nende eelkäijad sai Eino kunagi kingituseks sõbrannalt, kes nad esimesena Eestisse tõi. Nüüd annavad nood juba ise järglasi.

Peremees muheles, et väikesekasvulised lambad kipuvad olema üsna ulakad ja end iga hinna eest aedikust välja murdma. "Naabrite ees on väga piinlik, olen neile peenrasse istutamiseks uusi lilli viinud. Ka mu enda õunapuud hööveldasid nad täiesti ära," rääkis ta.

Kuna ühe lambatallega on kunagi õnnetus juhtunud - külakoer murdis ta maha ja viis minema - on Mari maja kõrval aedikus ööpäevaringse valve all.