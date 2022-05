Leidsid vastsündinud kassipojad: kuidas neid aidata?

Kui kassipojad pole just prügikastis või bussipeatuses karbis, vaata esimese asjana ringi ja püüa kindlaks teha, kas kassiema pole kusagil läheduses. Emad saavad oma poegade kasvatamisega kõige paremini hakkama. Kui ema on lähedal, kutsu kohale varjupaik või võta ühendust kasside päästmisega tegelevate organisatsioonidega.

Ära anna neile poest ostetud lehmapiima! Kassid ei talu laktoosi ja eriti kehtib see kassipoegade kohta. Lehmapiimast võib neil tekkida tugev kõhulahtisus, mis võib lõppeda surmaga.

Kõige õigem söök on nende jaoks kassipiima asendaja, näiteks Royal Canini piimapulber. Seda müüakse loomakliinikutes ja lemmikloomakauplustes ning tavaliselt kuuluvad komplekti ka lutipudel ja lutt.

Ära mine abivajajatest mööda. Ära looda teiste peale, vaid aita ise, sest siis on kõige kindlam, et loomad saavad abi. Mis võiks olla parem teadmisest, et päästsid elu?