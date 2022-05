VIDEO | Sõjakangelasest pommikoer pälvis Zelenskõilt auhinna

Auhinnatseremoonial kirjeldas Zelenskõi Patronit kui väikest, aga kuulsat ja vaprat sapööri, kes on enam kui 200-l korral avastanud lõhkeainet. Koer ise vastas eleva sabaliputamise ja haukumisega.

Patronist, kelle nimi tõlkes padrunit tähendab, on sõjapäevil saanud üks kuulsamaid vastupanu sümboleid. Ta on inspireerinud nii kunstnikke kui koomiksi- ja mänguasjaloojaid. Ka sotsiaalmeedias on tal tohutu hulk jälgijaid.