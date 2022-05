ILSE BLOGI | Kuidas Läti turist Tallinna vanalinnas ekskursioonidel käib

Keskaegne olustik on muidugi imeline, aga päeva lõpuks on toss väljas, peab lätlannast turist tunnistama. Kui ta nädalalõppudel just maaturismi ei viljele, on tal tavaks käia Tallinna vanalinna imetlemas. Sarnaselt teistele välisreisijatele on ka Riiast pärit taks seal väga teretulnud ja restoranide kõrval isegi kohalikke sõidujagamisteenuseid tarbinud. Hinnanguid ja tärne peate muidugi ise küsima, kui jutule saate.