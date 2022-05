HARULDANE VIDEO | Harjumaa luhalt päästeti terve nädala maas lamanud ilves

Ta lisas, et keskkonnaametit on aastaid muretsema pannud ilveste ühe halvenev käekäik. Peab otsima põhjuseid, miks ilveste arvukus ei kasva. "Selliste juhtumite puhul peaks just tegema kõik, et mingitki õlekõrt leida. Kui oleksin jätnud ilvese sinna surema, siis ei oleks isegi kindel, et pärast oleks ilvese keha leitud, et analüüse teha," tunnistas ta.