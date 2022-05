"Viimasel hetkel otsivad nad silmadega peremeest!" Lemmikloomad soovivad eutaneerimise ajal hüvasti jätta

Ta palus, et peremehed ja -naised end hoolimata kõigest kokku võtaksid. "Loomale on hirmutav jääda üksi kõledasse ja ebameeldivasse ruumi ilma inimeseta, kellele nad aastaid seltsiks on olnud. Loomaarstid teevad küll kõik endast oleneva, kuid lemmiklooma jaoks on nad võõrad inimesed. Loom vajab sel hetkel lohutust," selgitas loomaarst. "Ärge olge argpüksid seetõttu, et hetk teile valus tundub. Kannatage see valu ära ja olge viimasel hetkel talle toeks."