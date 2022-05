Milline on kiisu suurim armastusavaldus? 11 seni teadmata fakti kasside kohta

Iga kassi nina muster on sama unikaalne nagu inimese sõrmejälg.

Maailmas on üle 500 miljoni kassi (rohkem kui koeri), kokku on loendatud 40 – 80 erinevat kassitõugu.

Kasvult suurim kassitõug on Ragdoll (tõlkes kaltsunukk). Isane kass kaalub 5,5 – 9 kg, emane 4,5 – 7 kg. Väikseimad on aga Singapura kassitõu esindajad, isased kaaluvad 2,7 kg ja emased 1,8 kg.

Kui kass on sinu läheduses ja ta saba väriseb, siis see on suurim armastusavaldus kassi poolt üldse.