KOGEMUS | "Ta polnud elus õue häda teinud!" Ränga saatusega chihuahua õppis treeneri käe all kombekalt käituma

Siiski pidin endale tunnistama – adopteeritud Amy kogemus on ainukordne. Kui kutsika kasvatamist käsitlevaid raamatuid ja koolitusi on üksjagu, siis raske saatusega loomakeste muredega ei tegele just kuigi paljud. Seetõttu olin väga rõõmus, kui sain teate, et väikeste koerte koolitaja Krista Laanet viib läbi nõustamistunde just "Sillamäe chihuahua'dele".