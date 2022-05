Kass kipub õue, kuid vabakäigule lasta ei saa? Appi tuleb kassiaedik

Kasside heaolu eest hoolitsemisel võib juhtnöörideks võtta ISFM-i (International Society of Feline Medicine) poolt seatud viis olulist alustala. Nendeks viieks alustalaks on:

Kass on üksik kiskja, kes on loodud jahtima. Tänapäeval elavad aga väga paljud kodukassid linnakorteris, kus lemmikule loomuomase keskkonna kujundamine võib olla paras väljakutse. Samas on see dr. Lombi sõnul mitte valikuline, vaid kohustuslik, et lemmikloom tunneks end kodus hästi.