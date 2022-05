TAHAKS KOJU | Õrnatundelise Leedi ootus on rekordiliselt pikaks veninud

Leedi on armsa olekuga vaiksepoolne kiisu. Talle tuli varjupaiga kassitoas elamise asemel valida hoiukodu variant, sest teiste kasside juuresolek oli tema jaoks väga häiriv ja stressirohke. Ta on hetkel Varjupaikade MTÜ Tallinna varjupaiga hoolealustest kõige kauem kodu oodanud loom.

Uuringute käigus avastati Leedil algusjärgus neerupuudulikkus, mille kontrolli all hoidmiseks peab ta kogu elu sööma vaid ravitoitu. Hiljaaegu lisandus kahjuks veel üks tervisemure. Tal tekkis ühte silma verevalum, mistõttu tegi Leedi mõningaste vahedega kaks visiiti silmaarsti juurde. Selgus, et verevalum võis tekkida kõrgest üldvererõhust, samas on silma võrkkest täielikult irdunud. See tähendab, et selle silmaga Leedi ei näe.