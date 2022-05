"See on täiesti uskumatu, mida sõjaolukorras tehakse!" Eesti loomaarstid aitavad Ukraina põgenikke, kuidas vähegi suudavad

Eesti loomaarstid on mitu kuud järjest teinud osaliselt tasuta tööd, et põgenike loomad kiibitud, vaktsineeritud ja vajadusel ka ravitud saaksid. Loomade Kiirabi Kliiniku juht Valdeko Paavel sõnab, et praeguseks on olukord veidi rahulikum ning rohkem tuntakse huvi rutiinsete protseduuride nagu steriliseerimise ja kastreerimise vastu.