Eesti vabatahtlikud aitasid Ukraina sõjapõgenikust pesukarul Lätti pääseda

"Meie vabatahtlikud on harjunud erinevate väljakutsetega – inimesed tulevad vigastustega, paljudel on väikesed lapsed ja loomad, kellel ei ole dokumente. Aga vabatahtlikud leiavad lahenduse, kui seda on võimalik leida. Hiljuti jõudis Eestisse üle piiri üks pesukarubeebi!" kirjutavad vabatahtlikud Facebooki grupis "Mariupoli sõbrad/ Друзья Мариуполя в Эстонии".