Linnutapja tegutseb taas? Viis ilma peata lindu lebasid mõnesaja meetriste vahedega

Mai alguses leiti Järvamaalt seitse jõhkralt tapetud toonekurge. „Seda on raske sõnadesse panna, mis vaatepilt avanes. See oli võigas. See tegu on nii õõvastav ja ma ei suuda mõista, milline inimene on seda teinud,” rääkis Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg Maalehele.