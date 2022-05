Alajahtumine, parasiidid, silmapõletikud - tänavused siilipojad heitlevad paljude tervisehädadega

Pisike 270 grammi kaaluv siilipoiss, kes saabus hoiukoju 15.mail. Siilipoisi kaal on nii pisike, et kätte võttes on tema pisikesed ribid ja luud tunda. Väike nälginud ja kurnatud siilike pidas öö vastu ja on näha, et tema võitlusvaim on tugev. Hoolimata sellest ei suuda ta hoida temperatuuri ega eriti süüa, veresuhkur kipub langema ohtlikult madalale ja kaka on erkroheline.