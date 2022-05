"See on koht, kus sõnad saavad otsa!" President Alar Karis mõistis hukka toonekurgede tapmise Järvamaal

Keskkonnaameti Järvamaa büroo juhataja Janely Berg, kes riigipeale julmast ja paljusid inimesi raputanud teost sealsamas rääkis, tunnistas, et see oli tema 17-aastase keskkonnaametniku töö ajal esimene kord, kui ta ei suutnud sündmuskohal pisaraid tagasi hoida.

„Peame end loodusrahvaks, mis tähendab austust kõige elava vastu. Tähendab mõistmist, kuidas ja miks linnud-loomad looduses toimetavad ja millist kasu nad meile toovad. Valge-toonekured on aastakümneid jaganud inimesega samu maastikke, hoidnud kahjurite arvukust kontrolli all ja pakkunud meile ka silmailu,“ ütles president Karis. „See barbaarne ja arutu tegu näitab, et meie seas on neid, kellel puudub elementaarne teadmine looduse väärtustest ja kes on minetanud ka inimlikud väärtused.“