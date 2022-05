Sisenes nagu restorani: karu käis Läänemaal mesitarude kallal

“Mesikäpad ei ole kuigi kenade lauakommetega, nad ei palu endale potikeses mett serveerida ega söö korralikult taldrikut tühjaks. Ei – ampsuke siit kärjest mett, käpaga sealt kärjest hauet. Sellest tarust võtaks kärjed, tolle aga tõukaks lihtsalt ümber. Niisiis koristasime ära mõmmiku pidusöögi jäljed, korjasime kokku jahtunud perede riismed ja peame tarugrupil silma peal. Ilus mõmmik, vimma me ei pea, eks mesindus olegi oskus elada koos loodusega. Aga me hoiame kõvasti pöidlaid, et kevad nüüd lõpuks soojaks läheks ja karud metsast piisavalt süüa leiaksid ega peaks enam tarudest lisa otsima," kirjeldas tarude omanik Andres Tamla.