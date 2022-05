Loomaarsti nõuanded lemmikloomaga reisimiseks: jalgrattasõidust lennureisini

Kui teie koer on siiski aktiivne ja talle meeldib koos teiega joosta, siis on oluline valida spetsiaalne jalutusrihm, mis ei jää kinni jalgratta rataste vahele. "Reisida nii, et koer jookseb jalgratta kõrval, saab ainult selleks treenitud ja distsiplineeritud koertega, sest vigastuste oht on suur ning jalutusrihma valikul on kõige parem kasutada spetsiaalset kõva ritva, mis aitab hoida lemmiklooma ja ratta vahel ohutut distantsi," räägib ekspert.

Jalgrattaga reisides tuleb eksperdi sõnul kindlasti arvestada lemmiklooma suurust ja aktiivsust. „Kui tegu on väikese koeraga, siis on tal raske 10–15 kilomeetrit jalgratta kõrval joosta, seega tuleb kasuks spetsiaalne korv, mis kinnitatakse jalgratta ette, või rattahaagis loomade transportimiseks. Kui koer väsib, pange ta korvi või haagisesse ja laske tal reisi nautida“, soovitab German ja lisab, et nii rattasõidul kui ka pikematel jalutuskäikudel või matkadel saab kasutada ka spetsiaalsete "akendega" seljakotte, millest lemmikloom näeb ümbrust ja saab koos peremehega turvaliselt reisida. See lahendus sobib eriti hästi neile, kes reisivad väikest tõugu koerte või kassidega.

Olenevalt reisi tüübist tuleb valida ka lemmiklooma transportimise vahend: kast, puur, vöö, kott või seljakott. Oluline on, et looma nõuetekohane transportimine tagaks mitte ainult tema ohutuse, vaid oleks ka seadustega kooskõlas.

„Et teil ei tuleks pettuda, tundke ööbimiskoha planeerimisel varakult huvi majutusasutuse poliitika vastu, leidke aega lemmikloomadega külaliste arvustuste lugemiseks," soovitab loomaarst ja lisab, et kui otsustate reisil olles linnas einestada, siis võite lemmiklooma kaasa võtta, sest üha rohkem on kohvikuid ja restorane, kuhu lubatakse lemmikloomiga siseneda ja kus on neile isegi koostatud erimenüü või pakutakse loomale peremehe söögiajal vett ja hõrgutisi.

Kui teie lemmikloomal on terviseprobleeme, võtke kindlasti kaasa tema ravimid. "Lemmikloomaga reisijatel soovitatakse kasutada ka MicroZeoGen söödalisandit, mis võib aidata, kui suureneb maohappe tase ja mida saab kasutada suurepärase ennetava meetmena kõhulahtisuse puhul või oksendamise vastu ning toksiinide eemaldamiseks kehast," ütles ekspert ja lisas, et söödalisand MicroZeoGen on esmaabi, mis peaks olema iga loomaomaniku apteegis.

„Kui otsustate oma lemmikloomaga külastada mõnda välisriiki, siis ärge unustage, et ka tema jaoks on vajalikud erinevad dokumendid. Lemmikloomaga reisivad reisijad peavad end kurssi viima saabumisriigis kehtivate loomade sisse- ja väljaveo reeglitega ning tagama loomade heaolu eeskirjadest kinnipidamise,“ sõnab ekspert. Samuti on tema sõnul oluline omada kõiki looma transportimiseks vajalikke dokumente, sealhulgas impordi-, ekspordi-, transiidi-, tervise- ja vaktsineerimistunnistusi.

Lennukiga reisimiseks on looma jaoks vajalik spetsiaalne kott või puur. Nende mõõtmed ja muud parameetrid on erinevad ning peavad vastama lennufirmade poolt määratud nõuetele. Germani sõnul tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, et nõuded on erinevad olenevalt sellest, kas looma transporditakse lennuki sees või pagasiruumis.

„Kui tegemist pole suurt tõugu koeraga, siis on autoga reisides soovitav valida kast, suuremate koerte puhul aga pagasiruumi paigaldatud puur. Need transpordivahendid on kõige ohutumad. Samuti võib lemmiklooma kinnitada ka spetsiaalse turvavööga,” tutvustab German, lisades et turvavöö kinnitamisel on nii lemmikloom kui ka tema omanik kaitstud vigastuste eest äkkpidurdamisel või liiklusõnnetuse puhul.

Teine vajalik abivahend lemmikloomaga reisimisel on tema sõnul reisi jooginõu. „Reisi ajal on ka lemmikloomal janu, kuid kaussi on vett raske valada. Selle probleemi aitavad lahendada nutikad ja mugavad jooginõud, millel on lukustussüsteem, mis ei lase veel välja voolata,” ütleb ekspert, märkides, et selliste jooginõude eeliseks on ka see, et ülejäänud vee saab tagasi valada.

Kaitske oma lemmiklooma

Järgmine samm lemmikloomaga reisiks valmistumisel on looma kaitsmine.

„Kui plaanite lähiajal reisida, peate teadma, et hetkel on puugid väga aktiivsed, mistõttu on oluline võtta kasutusele meetmed nende tõrjumiseks. Saate kaitsta mitte ainult oma lemmiklooma, vaid ka iseennast, kui valite looduslike eeterlike õlide segud või tõrjuvad ultraheliripatsid – mõlemad sobivad nii lastele kui täiskasvanutele, aga ka meie neljajalgsetele sõpradele. Eeterlikud õlid tõrjuvad puuke neile ebameeldiva lõhnaga, ripats aga kiirgab ultraheliimpulsse, mis on inimestele ja loomadele kahjutud ja nähtamatud, kuid häirivad puuke ja kirpe - nad kaotavad võime ohvrit leida, nii et isegi, kui nad ronivad looma või inimese kehale, siis ei käitu nad nagu tavaliselt ja see võib aidata kaitsta hammustuste eest,” ütleb German.

Kui reis on planeeritud kuumale suvepäevale, tuleks asjatundja sõnul hoolitseda ka jahutusvahendite eest, millest populaarseimad on jahutusmatt või spetsiaalne niiske rätik. Ja vastupidi – kui sõidate sinna, kus on külm ja märg või kui ööbite telgis, tuleb muretseda ka lemmikloomale soojemad riided, vihmakeep, vest, tekk.

Keskkonnasõbralikud lahendused

German tuletab meelde, et reisile minnes ei tohi unustada ka oma lemmiku loomulikke vajadusi. „Esiteks, üks enamkasutatav vahend, mida ei kasutata ainult reisil olles, vaid ka igapäevaselt, on väljaheitekotid, mida ei tohi kindlasti unustada. Kui te ei ole keskkonnakaitse suhtes ükskõikne, võite valida keskkonnasõbralikud lagunevad tooted,” soovitab ekspert.

Kui lähete lemmikloomaga pikale reisile, pidage meeles, et autos võib kõike juhtuda, nii et kottidest üksi ei piisa. „Pikal reisil võib kõike juhtuda, nii et hoolitsege juba aegsasti ühekordselt või korduvalt kasutatavate mähkmete või lappide olemasolu eest, lapi võib lihtsalt puuri põhjale panna," soovitab German

Ekspert ütleb, et võib otsustada, millised lapid valida – ühekordselt või korduvalt kasutatavad – aitavad teie ja teie lemmiklooma vajadused. „Ühekordselt kasutatavaid lappe ei pea pesema, need võib ära visata, seega on nende kasutamine lihtne. Need ei võta palju ruumi, on kerged, toodetud kasutades looduslikke eeterlikke õlisid, seega ei ole neil ebameeldivat lõhna. Kuid korduvkasutatavad lapid on valmistatud neljast erinevast kihist, imavad suurepäraselt vedelikke ja on keskkonnasõbralikud, sest need saab puhtaks pesta kuni 300 korda. Seega saab iga loomaomanik valida vahendid vastavalt oma vajadustele,” ütleb German.