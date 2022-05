Käpad marsivad Tallinna vanalinna päevade rongkäigus kurbade saatusekaaslaste nimel

Tallinna linn võimaldab tasuta vaktsineerida või kiibistada oma lemmikut. Sündmuse käigus kogutud annetustega aidatakse kodutuid, hüljatuid, hättasattunud ja väärkoheldud loomi.

Lemmikloomad on suur osa meie igapäevaelust ja kuuluvad vaieldamatult meie tänavapildi juurde. Käpakäigu eesmärk on kutsuda inimesi üles märkama meie neljajalgseid sõpru, väärtustama enda oma ning sealjuures aitama ka hädasolevaid.

Liitu heategevusliku rongkäiguga

Käpakäigu rongkäik leiab aset juba kaheksandat korda. “Käpakäigu eesmärk on tõmmata tähelepanu meie neljakäpalistele, sest aina rohkem on koeri linnapildis näha, kuid seejuures tuleb loomakestega osata arvestada. Kahjuks peab tõdema, et paljud inimesed lähenevad tänaval koertele ilma luba küsimata, mis ei pruugi sobida ei omanikule ega koerale,” sõnas ELS-i kommunikatsiooni- ja turundusjuht Agnes Blank.

Selleks, et saaks kõigile juba eemalt märku anda, et koer ei soovi teiste loomade või inimestega kontakti, võib koera rihma külge kinnitada kollase lindi. Kollane lint ei tähenda, et koer on kuri, vaid ta võib olla kartlik, treeningus, haige, ebakindel, kurt või pime. See on omaniku viis ütlemaks: palun küsi luba, enne kui lähened.

Rongkäik algab kell 12.00 Snelli pargi lemmikloomaalalt ning liigutakse ümber vanalinna, tehes vahepeatus Raekoja platsil, kus toimub neljakäpaliste esitusel üks lustakas etteaste.

Lemmiklooma ala ja mitteametlik koertenäitus “Käpakäik Match Show 2022”

Lemmiklooma alal tutvustavad oma tooteid või teenuseid ettevõtted, kes aitavad arendada lemmiklooma pidamise kultuuri. Võimalus on saata koer massaaži, teha tervisekontroll loomaarsti juures või rääkida koerte käitumisspetsialistidega, kuidas tugevdada koeraga suhet. Tallinna linn pakub tasuta lemmikloomade vaktsineerimist ja kiibistamist. Külastajate meelt lahutab mitmekülgne lavaprogramm, kus koerad saavad näidata oma parimaid trikke või välja valida parima maiuse.