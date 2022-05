Lemmikloomaga muuseumisse? Põllumajandusmuuseum kutsub homme neljajalgseid külla

„Lemmikloomapäeva mõte on muuseumis küpsenud juba mitu aastat. Koroona on varasemalt suuremale sündmusele kaikaid kodarasse loopinud, kuid seekord saame kõik huvilised vastu võtta ja oleme kokku pannud põneva tegevusi täis programmi, kus jagub uudistamisi ja avastamisrõõmu. Toome oma ustavaimad sõbrad Ülenurmele ja veedame nendega koos vahvalt aega! Muuseumirahvas isegi on juba elevil ja loetlevad lemmikuid, keda nad sel päeval tööle kaasa võtavad,“ rääkis sündmuse korraldaja, SA Eesti Maaelumuuseumid ürituste ja turunduse spetsialist Aive Vahejõe.

Lemmikloomad ei ole ainult kassid-koerad, spekter on palju laiem. Üha populaarsemaks on saamas kanakasvatus ja seega alustab päeva kanakasvatuse koolitus-töötuba „Hakkaks õige kanu kasvatama!“, kus Lahe Muna Lahemaalt linnukasvatusspetsialist ja 500 kana omanik Eleen jagab vajalikke õpetusi. '

Lemmikloomad on meie ustavad sõbrad ja seetõttu on paslik tulla kell 11.30 vaatama lastelavastust „Sõpruse neli aastaaega“, mis räägib kahest sõbrast, kellel on palju ühist, kuid ka üks suur erinevus…. Mis see erinevus on, selgub juba etendusel. Tulemas on üks vahva päev. Lemmikloomaga muuseumisse!