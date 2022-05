Varjupaigast koju ja tagasi varjupaika: kuidas mõne kodutu looma saatus eriti kurvaks kujuneb?

Kuigi võiks eeldada, et varjupaigast lemmiku võtmine on ühtaegu nii kaastundlik kui hoolega läbi mõeldud otsus, tuleb ette, et loom satub ringiga tagasi sinna, kust ta parimate soovidega teele saadeti. Paraku võivad loomad liigsest solgutamisest tekkinud stressi tõttu metsikuks muutuda või isegi surra. Loomadega tegelevate MTÜ-de esindajad räägivad, miks adopteeritud loomadest loobutakse.